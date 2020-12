Apel umanitar pentru militarul care si-a pierdut sotia dupa ce a adus pe lume cel de-al doilea copil

Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in platoul emisiunii Star Matinal, Lavinia Pirva (35 de ani) a vorbit despre cel de-al doilea copil. Lavinia și Ștefan Banica Junior (52 de ani) s-au casatorit in Bulgaria in urma cu trei ani. Impreuna un fiu, Alexandru, in varsta de 1 an și 9 luni. Artistul, actorul și omul de televiziune…

- In urma cu un an viața Laviniei Pirva, soția lui Ștefan Banica Jr., s-a schimbat complet. Cantareața a devenit mama pentru prima oara, iar invitata astazi in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars vedeta a vorbit despre cum e rolul de mamica, dar și daca se gandește pe viitor la inca un membru…

- Meghan Markle dezvaluie ca a suferit un avort spontan în iulie. „Știam, în timp ce-l strângeam în brațe pe primul meu copil, ca îl pierd al doilea”, a dezvaluit ducesa, scrie Mediafax citând Birmingham Mail.„Sa pierzi un copil înseamna…

- Fostul principe Nicolae al Romaniei a anunțat duminica nașterea fiicei sale Maria-Alexandra, pe 7 noiembrie la ora 20.05.Evenimentul a avut loc la spitalul Polizu din București. „Soția mea Alina-Maria și fetița noastra sunt perfect sanatoase”, precizeaza comunicatul. Citește…

- Silviu și Lili Sandu au devenit recent parinții unui baiețel perfect sanatos. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și nu exclud posibilitatea de a mai avea și un al doilea copil. Recent, Silviu a fost invitat in platoul emisiunii TV La maruța, unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de…

- Fanii „Game of Thrones” au motiv de bucurie! Kit Harington, actorul care l-a jucat pe celebrul Jon Snow, va deveni tatic pentru prima oara. Soția lui, Rose Leslie, care a jucat-o pe Ygritte in faimosul serial, este insarcinata pentru prima oara și chiar ea a confirmat ca ea și Harington vor deveni parinți.

- Alina Laufer, fosta soție la lui Jorge, este in al noualea cer de cand a aflat ca a ramas insarcinata pentru a doua oara. Soția politicianului Ilan Laufer incearca de 8 ani sa aduca pe lume inca un copil.