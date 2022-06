Stiri pe aceeasi tema

- Germania are in vedere exproprierea secțiunii germane a proiectului de gazoduct Nord Stream 2, separarea acesteia de restul conductei și utilizarea parții de pe teritoriul german pentru conectarea la alimentarea cu GNL care va veni din porturile Marii Baltice germana. a raportat vineri revista Der Spiegel.…

- Un tanar in varsta de 18 ani și-a gasit sfarșitul departe de casa, dupa ce s-a inecat la scaldat. Baiatul originar din Cozieni se afla la munca in Germania, iar cand a ieșit din tura a mers sa se scalde cu colegii intr-un rau din apropiere. La un moment dat, Rareș a fost luat de …

- Marți seara, negociatorii Uniunii Europene au convenit asupra primei cote de gen din consiliile de administrație, o incercare de a spori reprezentarea și de a imbunatați egalitatea de gen in blocul comunitar de 450 de milioane de oameni, relateaza Reuters. * In fapt, se va impune (fara…

- Cel puțin trei persoane au murit și alte cateva au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in regiunea Garmisch-Partenkirchen din Bavaria. Incidentul a declanșat operațiuni de salvare la scara larga, precizeaza Deutsche Welle. „Exista o vasta operațiune in desfașurare”, a declarat un purtator…

- Guvernul Romaniei a avizat miercuri Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate de Autoritate de Management. Negocierile se vor purta direct intre ADR Vest și instituția de…

- Guvernul Romaniei a avizat astazi Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera...

- Regiunea Vest devine oficial prima in care va exista un Program Operațional Regional propriu. Guvernul Romaniei a avizat astazi Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate…

- Proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Naționala a Moldovei si a Legii privind reglementarea valutara a fost aprobat in prima lectura. Actul a fost elaborat in vederea realizarii prevederilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea…