Apel pentru tentativă de omor Barbatul condmanat la 5 ani și 9 luni de inchisoare pentru ca a impușcat un craiovean a atacat sentința la Curtea de Apel Craiova. Este a doua oara cand Curtea de Apel Craiova judeca acest dosar. Inițial, incupatul a fost condamnat la patru ani de inchisoare. La apel, instanța a dispus rejudecarea dosarului. Incidentul in urma caruia un craiovean a fost impușcat a avut loc in iulie 2018, in cartierul 1 Mai. Anchetatorii au stabilit ca intre inculpat și partea vatamata exista un conflict mai vechi. Motivul a fost acela ca inculpatul i-ar fi furat un autoturism Lamborghini. In noaptea de 27 iulie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

