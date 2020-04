Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana pregateste un "pachet de ajutoare financiare" pentru Africa si pentru alte regiuni vulnerabile in fata pandemiei de COVID-19, inclusiv pentru a evita revenirea acesteia in Europa, a anuntat vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. "Lucram pentru a pune impreuna…

- "Ma asteptam la o mai mare asumare de responsabilitate din partea liderilor nationali. Acum avem la dispozitie doua saptamani sa lucram pentru a gasi noi raspunsuri, iar in acest timp speram ca rezervele pe care le-au avut unii vor disparea", a spus David Sassoli, citat intr-un comunicat al PE.…

- Donal Trump interzice intrarea in SUA a persoanelor care au calatorit in Europa, pe fondul pandemiei de COVID-19 Presedintele american Donald Trump a anuntat suspendarea pentru 30 de zile a intrarii in SUA a persoanelor care au calatorit recent in Europa, cu exceptia cetatenilor americani, o masura…

- Grecia va primi rapid asistenta din partea Uniunii Europene pentru a putea limita afluxul de imigranti, a declarat marti Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, în cursul unei vizite la frontiera Greciei cu Turcia."În urmatoarele zile si saptamâni, vom lucra…

- UPDATE – Mai multe posturi de televiziune din Turcia au difuzat imagini cu grupuri de refugiati care se indreapta catre frontierele sale cu Uniunea Europeana. Turcia a avertizat anterior statele occidentale ca nu va mai impiedica milioane de refugiati sirieni – pe care ii gazduieste – sa se indrepte…

- Plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, care are loc formal la miezul noptii, este un "soc" si "un semnal de alarma istoric pentru intreaga Europa", a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de Brexit, transmite AFP. Potrivit lui Macron, retragerea…

- Brexitul a inceput odata cu acordarea exceptiilor (opt-outs) si a drepturilor de veto, intrucat astfel s-a permis sa fii cu un picior in Uniunea Europeana si cu unul in afara ei, a declarat miercuri raportorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, in dezbaterea din plenul PE care…

- Un rinocer negru estic in pericol critic de disparitie s-a nascut in Tara Galilor, primul exemplar din aceasta specie nascut in Marea Britanie, a informat luni presa locala, relateaza Xinhua. Rinocerii negri estici sunt clasificati in pericol critic de disparitie din cauza braconajului…