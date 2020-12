Apel disperat al corpului medical ieşean de la Urgenţe. „E un gest de omenie” „Sistemul de recoltare de probe pentru testul PCR anti-COVID desfasurat de DSP Iasi functioneaza bine. Rugam persoanele suspecte sa nu mai faca presiuni venind la spital doar pentru ca sunt contacti directi cu persoane confirmate sau suspecti. Multi vin si fac presiuni sa fie testati, cer sa li se faca analize si explorari tocmai pentru ca sunt liberi in aceste zile de sarbatoare. Faptul ca se aglomereaza in UPU si se creeaza presiune pe echipa medicala nu este un gest de omeni (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

