Apel către mediul privat: Investiți în cluburile sportive pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor și a societății · Companiile din Romania trebuie sa investeasca mai mult in finanțarea cluburilor sportive astfel incat acestea sa nu mai depinda de banii de la bugetul de stat, arata concluziile unui eveniment organizat de Camera de Comerț Elveția-Romania. · Ion Schiau , Camera de Comerț Elveția-Romania: ”Cea mai mare parte din bugetul unui club sportiv trebuie sa vina din sponsorizari din privat in urmatorii 10 ani. Ecuația este simpla: investești azi in finanțarea sportului, iar maine culegi roadele, de la beneficii de imagine, la crearea de noi surse de venituri, pana la o echipa de angajați mai sanatoși… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Nu mai puțin de 6 formații au depus cerere pentru inchirierea stadionului „Arcul de Triumf” din București in stagiunea 2023-2024. Dintre acestea, 3 echipe sunt din Superliga. FCSB, Dinamo, Farul și Dinamo Kiev au depus cerere pentru inchirierea stadionului „Arcul de Triumf” Prima dintre aceste echipe…

- Cel mai mare stadion al țarii va fi inchis pentru fotbal intre 15 iulie și 15 august, ca urmare a celor doua concerte programate pe Arena Naționala, astfel ca FCSB trebuie sa-și caute o alta „casa”.FCSB incearca, totuși, sa ramana in București și sa joace pe „Arcul de Triumf” sau pe arena din Ghencea,…

- De la ''sufrageria lui Oprea'' la ''mini-conclavul de la libanez''. Ghid explicativ. Sufrageria casei lui Gabriel Oprea a devenit celebra atunci cand Dan Andronic a fost obligat sa aleaga ''Calea Adevarului'', relatand prin 2017 desfașurarea unei intalniri a Statului Paralel din seara alegerilor din…

- La sinecurile controlate de UDMR angajarile nu au fost sistate și acest ”mic” amanunt se poate constata la Ministerul Sportului condus de Eduard Novak. 25 de posturi contractuale, plus unul de director Prin Hotararea de Guvern nr.449 din 24 mai 2023 promovata de ministrul UDMR al Sportului, Eduard Novak,…

- Cel mai mare tricou din lume – „Tricou de Urias” – care marcheaza stabilirea unui nou record mondial acreditat de Guinness World Records, a fost prezentat, sambata, pe stadionul din Complexul Sportiv National „Arcul de Triumf”, relateaza News.ro. Actiunea, sincronizata cu Ziua Pamantului, este organizata…

- Recordul a fost omologat sambata, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, dupa ce Tricoul de Uriaș a fost masurat de o echipa de ingineri topografi și verificat in baza unor criterii stricte de catre un reprezentant Guinness World Records.Ceremonia s-a desfașurat in prezența a 1500 de spectatori,…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit unor comunicate transmise AGERPRES.Pe data de 23 aprilie, intre orele…

- Gloria a debutat cu o remiza in play-off-ul de Liga 2, 1-1 pe terenul lui Dinamo, dupa un joc in care buzoienii au demonstrat ca drumul la București n-a fost doar un pelerinaj pana la Manastirea Cașin, lacaș de cult vecin cu stadionul „Arcul de Triumf”. Dinamo a inceput meciul in atac, incurajata de…