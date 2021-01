Apel al salvamontiștilor din Straja: ”Respectați normele de conduită din zona schiabilă” In doar doua luni de la deschiderea sezonului de schi, salvamontiștii din Straja au fost nevoiți sa intervina de aproape 250 de ori. Au fost zile in care salvamontiștii au fost solicitați sa intervina și de 14 ori pentru a acorda ajutor turiștilor care s-au ranit pe partiile de schi. ”Au trecut deja 2 luni din sezonul de schi 2020-2021 iar salvatorii montani din Stațiunea turistica Straja au lucrat neincetat pentru siguranța turiștilor in zona montana. Numarul persoanelor accidentate din acest timp a ajuns aproape de 250. Va rugam fiți responsabili, respectați normele de conduita din… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

