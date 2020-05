Apel al președintelui CJ Timiș: suplimentați spațiul aferent teraselor Redeschiderea teraselor este o veste buna pentru agenții economici, pentru clienți, pentru economie. Cu toate acestea, unele restricții necesare raman in vigoare, cea mai importanta fiind pastrarea distanței intre mese. In aceste condiții, comercianții din HORECA, domeniu serios afectat de pandemie, necesita sprijin suplimentar, pentru a compensa o evidenta limitare a activitații. In aceasta direcție, […] The post Apel al președintelui CJ Timiș: suplimentați spațiul aferent teraselor appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

