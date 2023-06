Ape revărsate, drumuri blocate și copaci smulși de vânt la Mogoș, ca urmare a furtunii de sâmbătă, 24 iunie 2023 In cursul dupa amiezii de astazi, Mogoșul a fost lovit de o vijelie insoțita de o ploaie torențiala, care a provocat pagube materiale, inundand mai multe curți și locuințe. Ploaia abundenta a cauzat formarea de viituri care au provocat revarsarea raului care traverseaza satul, inundand mai multe strazi și case. Comunitatea din Mogoș nu a […] The post Ape revarsate, drumuri blocate și copaci smulși de vant la Mogoș, ca urmare a furtunii de sambata, 24 iunie 2023 first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud . Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

