Cat de greu imi este sa ma despart de un an din viața mea? La fel de greu ca personajele lui Cehov care se despart de livada de vișini.Noiembrie mi se pare o luna la fel de apasatoare ca Actul al IV-lea din piesa „Livada de vișini“ de Cehov*. Deși acțiunea se petrece intr-un octombrie cu soare, „liniștit ca vara”, apasarea mea este de noiembrie. In aceasta perioada, in fiecare an, m-am obișnuit sa recitesc „Livada”. Știu ca n-am sa patrund tot ce-a scris Cehov, dar macar incerc sa ma acomodez cu desparțirea de un alt an din viața mea. „Cred ca a sosit vremea plecarii”, spune studentul Trofimov,…