Stiri pe aceeasi tema

- Analiza: Apartamentele vor continua sa se scumpeasca in 2020. Unde se vand cele mai scumpe locuințe din UE. Capitala in care casele se vand cu 12.910 euro/mp Preturile in sector imobiliar vor creste in anul 2020 cu pana la 10% in zonele cu potential de dezvoltare economica, potrivit unei analize RE/MAX…

- Analiza: Apartamentele vor continua sa se scumpeasca in 2020. Unde se vand cele mai scumpe locuințe din Europa. Capitala in care casele se vand cu 12.910 euro/mp Preturile in sector imobiliar vor creste in anul 2020 cu pana la 10% in zonele cu potential de dezvoltare economica, potrivit unei analize…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta concluziile studiului anual realizat in parteneriat cu Imobiliare.ro despre piața imobiliara - o retrospectiva a anului 2019 și principalele tendințe pentru 2020. Studiul a fost…

- Locuințele s-au scumpit semnificativ in 2019. Cluj-Napoca se apropie de pragul de 1.700 euro/mp și lasa in urma toate celelalte orașe Prețurile locuințelor din Romania s-au majorat cu 2,9%, in ultimul trimestru din 2019, comparativ cu trimestrul anterior, și cu 7,4%, fața de aceeași perioada a anului…

- Respectand tradiția proiectului „Doneaza sange! Fii erou!”, in perioada 9-13 decembrie 2019 organizam o noua campanie naționala de donare de sange la Cluj-Napoca, prin care incercam sa creștem numarul de donatori de sange actual. In același timp in alte 10 centre universitare din Romania campaniile…

- HELL ENERGY, liderul pieței de energizante din Romania , iși exprima angajamentul de a reduce considerabil imbutelierea produselor sale in ambalaje PET și țintește ca in termen de 5 ani 99% dintre produsele marca HELL ENERGY și XIXO sa fie imbuteliate numai in doze de aluminiu. In linie cu strategia…

- Compania a raportat, de asemenea, si un profit (inainte de plata taxelor) de 34.15 milioane euro fata de 28 milioane anul anterior. Compania a mai raportat si un numar de 5,754 angajati la 30 iunie 2019, comparativ cu 4,819 la aceeasi data anul trecut. O mare parte din echipa globala (peste 2700 angajati)…

- Prețurile apartamentelor au crescut semnificativ in octombrie, cel mai mult in Cluj-Napoca. Surpriza vine din Capitala Dupa un avans de 0,6% in luna septembrie, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au menținut pe trend ascendent și in luna octombrie, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit…