Apartamente noi, conditii de Ev Mediu: “Apa e scoasa de langa fosa septica&". Ce obligații au dezvoltatorii imobiliari, incepand din acest an Din acest an, blocurile de locuințe și casele noi vor putea fi recepționate și date in folosința doar dupa racordarea definitiva la rețelele de utilitați publice. Legea, care pune astfel capăt unor escrocherii în domeniul imobiliar, a fost publicată în Monitorul Oficial. Sute de oameni din toată țara se plâng că au plătit bani grei pentru apartamente în care stau ca în Evul Mediu. Un bloc…