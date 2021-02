Stiri pe aceeasi tema

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 16,7% (serie bruta), in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Creșterea ca serie ajustata, in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate,…

- Cartofii, combustibilii si serviciile de transport aerian s-au scumpit cel mai mult in luna decembrie, fata de luna noiembrie, in timp ce scaderi de preturi mai consistente s-au consemnat la energia termica, citrice si alte fructe meridionale precum si la serviciile de apa, canal si salubritate.…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele Institutului National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere, proportia persoanelor cu varste…

- Recensamantul populației Romaniei, programat pentru 2021 va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritațile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina instituționalizata și recenzorii s-ar putea imbolnavi…

- Zona de nord a Bucureștiului a fost in noaptea de Ajun unul din cele mai poluate locuri de pe Pamant. Datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca poluarea a atins la Otopeni, langa Capitala, cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea mai poluata țara din lume, potrivit…

- In luna octombrie 2020, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, cu 3,4%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), potrivit Mediafax. Volumul total al lucrarilor de constructii a crescut, fața de septembrie 2020, ca serie bruta, cu 3,4%, crestere…

- Simona Bucura-Oprescu: “Ignorand rezultatul votului din 6 decembrie, PNL negociaza de zor formarea unui nou Guvern cu USR-PLUS și UDMR. Desi PSD a reusit sa obtina cel ami mare numar de voturi la alegerile din 6 decembrie, fiind, practic, castigatorul alegerilor, a fost lasat total pe dinafara cand…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca puterea de cumparare din Romania a crescut, de asemenea si salariul mediu net, rata inflatiei fiind de 2,2%, potrivit Agerpres."In Romania, in septembrie 2020, fata de septembrie 2019, salariul mediu net a crescut cu 7,8%, in conditiile unei inflatii…