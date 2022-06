Apartament cuprins de flacari in cartierul Tomis Plus din municipiul Constanta. Intervin mai multe echipaje de pompieri

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pe DN2. Potrivit ISU Dobrogea o autoutilitara incarcata cu mobila a fost cuprinsa de flacari.Interventia are loc in intersectia de la Palazu Mare cu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in cursul noptii sa intervina la un incendiu in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o anexa situata pe bulevardul Ferdinand a fost cuprinsa de flacari. Din primele informatii incendiul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al ajudetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea a fost semnalat fum iesind dintr un apartament pe scara blocului.Interventia are loc intr un imobil de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la Navodari. Potrivit ISU Dobrogea a fost semnalat fum dens intr un apartament situat la etajul patru al unui bloc de pe strada Cabanei. la fata locului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constnata. Potrivit ISU Dobrogea a fost semnalat fum pe casa scarii unui bloc situat pe bulevardul Tomis. La fata locului a intervenit Detasamentul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in Portul Midia.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit in sala motoare la o nava cargo. La fata locului intervine Statia Midia cu doua autospeciale…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in cursul noptii sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit pe strada Arhiepiscopiei din Constanta. Din primele informatii un panou publicitar a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un inceniu a izbucnit in cartierul Henri Coanda din Constnata. Din primele informatii o locuinta situata…