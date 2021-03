Stiri pe aceeasi tema

- A fost zi mare astazi pentru Bianca Dragușanu, care și-a aniversat ziua de naștere. Vedeta a implinit 39 de ani, iar noua varsta a fost intampinata așa cum se cuvine. In plus, prietenii i-au fost alaturi, iar blondina a primit o super surpriza din partea acestora. De asemenea, pentru ca ziua sa fie…

- Solista Adina Postelnicu (42 de ani) de la Heaven a devenit pentru prima oara mama la inceputul lunii septembrie a anului 2019. Cantareața și artistul Glance (31 de ani) au impreuna o fiica, Zaynab Maria, in varsta de 1 an și jumatate. Adina de la Heaven a spus cum i s-a schimbat viața de cand a devenit…

- Mihai Gadea a facut o surpriza fanilor sai. In emisiunea de luni seara, prezentatorul tv a transmis in direct din mijlocul mulțimii. Mihai Gadea, in mijlocul mulțimii Vedeta postului Antena 3, Mihai Gadea a uimit pe toata lumea, luni seara. Nu a fost la pupitrul emisiunii Sinteza Zilei, pe care o prezinta…

- Ramona Gabor a avut parte de o surpriza de proporții din partea unui iubit misterios, pe care insa nu dorește sa il arate lumii. Vedeta a dezvaluit pe rețelele de socializare motivul pentru care relația ei ramane un secret.

- Intrata virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Alina Laufer a oferit noi detalii privind starea ei și a bebelușilor ei de sanatate. Vedeta este insarcinata in 7 luni. Alina mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alina Laufer, noi detalii despre…

- Adela Popescu este din nou insarcinata și peste cateva luni va deveni mama pentru a treia oara. Vedeta și soțul ei au petrecut o vacanța de vis in Maldive, unde prezentatoarea de la Vorbește Lumea s-a pozat in costum de baie și a publicat prima imagine cu burtica de gravida. Acum, aceasta a avut o noua…

- Dana Savuica face sarbatorile de iarna in Delta Dunarii și Egipt Dana Savuica petrece anul acesta Craciunul in Romania. Vedeta a ales Delta Dunarii, unde s-a cazat intr-un resort de 5 stele. In cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro TV, Dana a declarat ca, dupa un an atat de atipic, nu-și dorește…