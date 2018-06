Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian, Bashar al-Assad, s-a deplasat vineri la Tartus, pentru a asista la rugaciunea Eid al-Fitr, care marcheaza sfarsitul lunii de post musulman Ramadan, informeaza AFP. Presedintia siriana a publicat fotografii cu Assad rugandu-se in zori la moscheea Sayida Khadija din Tartus, oras de…

- 'In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- ''In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana'', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in ultimele zile. Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- Instinctele de negociator feroce ale președintelui miliardar al Americii, Donald Trump, agita mapamondul. Ataca sau nu ataca SUA, Siria? Ce caștiga șeful de la Casa Alba, prin fluturarea ambigua a unei amenințari directe, cu bombe teleghidate americane? Prin mesajul sau țafnos, Trump și-a obligat adversarii,…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…