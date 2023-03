Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara din Romania. Puțini știu insa un detaliu incendiar din viața sa. Un barbat a cerut-o in casatorie pe Vladuța Lupau inaintea lui Adi Rus. Abia acum artista a vorbit despre el.Artista povestește ca a ajuns sa primeasca mesaje…

- Patinatoarea Alexandra Ianculescu are 31 de ani. Tanara s-a nascut la Sibiu și a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeong Chan din 2018.Acum face bani din OnlyFans dupa ce mai mulți admiratori i-au spus ca poate face și bani cu pozele incendiare pe care le posteaza pe rețelele…

- FOTO: O caprioara alba, extrem de rara, surprinsa intr-un parc natural din țara. Este camuflata perfect pentru iarna O caprioara complet alba, camuflata perfect pentru iarna, și-a facut apariția recent la unul din punctele de hranire din Parcul Natural Bucegi. Apariția este surprinzatoare chiar și pentru…

- METRO, liderul pieței locale de wholesale, este recunoscuta in 2023, pentru al treilea an consecutiv, Top Employer in Romania și in Europa. Lista Top Employers 2023 a fost anunțata, iar METRO a fost recunoscut ca fiind Top Employer (Top Angajator). Este al treilea an cand METRO Romania obține aceasta…

- Anul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania. Temperatura media anuala a fost de 11,77 grade Celsius, iar abaterea termica de 1,55 grade Celsius fata de media perioadei 1981 - 2010, arata o analiza a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Powerliftingul, ca mod de viața! Ovidiu Panazan, al 8-lea an consecutiv desemnat antrenorul anului in Alba Fara a greși se poate pune semnul egal intre antrenorul Ovidiu Panazan și ramura de sport powerlifting, atat in Alba cat și in Romania, președintele federației de profil, cu sediul in Alba Iulia,…

- Catalina Grama este cunoscuta publicului sub numele de Jojo. Celebra actrița are comunitați uriașe in mediul online, acolo unde impartașește cu fanii intamplarile sale din viața de zi cu zi. Vedeta a venit cu o serie de postari deosebite chiar de Craciun. Artista a decis ca anul acesta sa plece departe…

- Țara noastra a fost reprezentata de fostul prefect al Clujului, Mircea Abrudean, actual șef al cancelariei premierului Ciuca, la conferința de nivel inalt „Solidari cu Ucraina”, care a avut loc la Paris, in prezența președinților Franței și Ucrainei, Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.