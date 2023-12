Stiri pe aceeasi tema

- Sala de Sport "Dr. Pongracz Anton" din cadrul campusului UMFST a gazduit marți, 12 decembrie, un meci demonstrativ de Teqball, disputat intre Szilagy Arnold și Kristaly Hunor, in fața studenților, cu ocazia zilelor Universitații. Studenții au invațat de la cei doi sportivi tehnicile și regulamentul…

- Statuia ilustrului carturar Petru Maior și-a reluat locul in fața sediului Universitații de Medicina, Farmacie Științe și Tehnologie "George Emil Palade", situat pe strada strada Bernady Gyorgy, iar la statuia academicianului Alexandru Papiu Ilarian din fața Colegiului cu același nume, au fost finalizate…

- Avem deosebita placere de a anunța o noua apariție la Editura Ileana, volumul semnat de istoricul de arta Maria Pașc, intitulat „Doua capitole”. Cartea dialogata pune in discuție doua teme esențiale din biografia pictorului Constantin Flondor: atelierul pictorului și intalnirea sa cu membrul fondator…

- Cu prilejul celei de-a XXII-a Saptamana a Limbii Italiene in Lume, la data de 21 octombrie curent, in cadrul bibliotecii „Serafim Duicu" a Universitații „Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș, a avut loc lansarea carții „Gabriele D"Annunzio tra Poesia, Piacere, Audacia", semnata de catre scriitorul italian…

- Sala de Sport „Dr. Pongracz Antal" din cadrul campusului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tg.Mureș, va gazdui, sambata, 21 octombrie, doua meciuri de volei. De la ora 13.00, in Divizia A2, echipa Clubului Sportiv Universitar va intalni pe CSS Carasenbeș, urmand ca de la…

- Pe langa programul de concurs de noua ore și jumatate, organizatorii Festivalului International de Film de Scurtmetraj Alter-Nativeaduc in fata publicului cele mai recente creatii ale industriei cinematografice din Romania si Ungaria. Programul festivalului incepe cu proiecția thrillerului ,,Spre nord".…

- Lucrarea „Notre-Dame" prezentata in expoziția „Școli, colecționari, mecenat – Arta transilvaneana de la inceputul secolului XX" din Galeria Cetații Targu Mureș este o capodopera timpurie a operei lui Aurel Popp. Pictura este dintr-o etapa de creație timpurie, realizata de Aurel Popp in anul 1912, la…

- In anul universitar 2023-2024 un numar record de boboci isi incep, de astazi, viata de student in cadrul celor 7 facultati ale Universitatii de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures. UMFST deruleaza programe de studiu in alte doua extensii, Bistrita si Hamburg…