- O noua entitate politica a fost lansata duminica, de Ziua Nationala, la Alba Iulia, sub denumirea de "Alianta pentru Unirea Romanilor" (AUR), de fostul presedinte al Platformei Unioniste "Actiunea 2012" si candidat la europarlamentare, George Simion, anunța AGERPRES.Potrivit unui comunicat…

- „Astazi, de 1 decembrie, in Capitala Marii Uniri, lansam cadoul nostru pentru Romania: Alianța pentru Unirea Romanilor. Este forma prin care vom activa oriunde traiesc romani și ne vom implica in toate alegerile. Vom ajuta ca neamul romanesc sa dainuie. Din Chișinau pana in Carei, din Londra pana in…

- O noua entitate juridica va aparea pe buletinele de vot din 2020. Ca rezultat al coagularii forțelor patriotice, pe 1 Decembrie, la Alba Iulia are loc primul congres al Alianței pentru Unirea Romanilor (prescurtat AUR). Mișcarea politica va avea liste complete pentru consiliile județene, pentru Camera…

- Liderul PNL Ludovic Orban se intalneste, vineri, cu presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, in cadrul consultarilor pentru formarea noului Guvern. Cu aceasta intalnire se incheie prima runda de discutii, o noua runda urmand sa aiba loc saptamana viitoare, marti sau miercuri, in care partidele…

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca pe 7 sau 8 octombrie mandatul actualului Guvern va fi incheiat. Asta datorita motiunii de cenzura pe care PNL o va depune zilele viitoare in Parlament si pentru care exista deja 237 de semnaturi. “Avem astazi 237 de semnaturi si sunt convins ca pana…

- "Avand in vedere evolutia evenimentelor politice, petrecute in ultima perioada in interiorul ALDE, ma vad nevoit sa iau atitudine si sa ma adresez dumneavoastra – membrilor si simpatizantilor ALDE, alaturi de care am construit acest partid. Am fost determinat sa fac acest demers de discutiile…