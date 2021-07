Apare o nouă tulpină de Covid-19. Detalii oferite de OMS O noua tulpina de SARS-CoV-2, denumita „Lambda”, a fost descoperita in Peru. OMS considera ca aceasta noua mutație reprezinta o varianta „de interes” a virusului. Cea mai recenta varianta a virusului SARS-CoV-2 evidențiata de Organizația Mondiala a Sanatații, denumita Lambda, a fost descoperita in cel puțin 27 de țari diferite. Tulpina Lambda este raspandita in special in America de Sud. Mutația ar fi apraut in Peru, in luna august a anului trecut. Tulpina s-a raspandit in mod special in țari latino-americane, relateaza Euronews. Mutația a ajuns și in Europa. Continentul este deja extrem de afectat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

