- „In ultimele ore, am pierdut niște oameni foarte importanți și nu voi mai lasa pe nimeni sa moara din pricina acestui jaf”, ne asigura El Profesor (Alvaro Morte). Tokyo (Ursula Corbero) este moarta și inamicul, ranit, dar mai periculos ca niciodata, se afla inca in Banca Spaniei. Netflix lanseaza astazi…

- Echipa de handbal masculin juniori II a CSU din Suceava a caștigat ambele partide disputate in acest sezon competițional. Formația pregatita de Ioan Tcaciuc a invins LPS Piatra Neamț cu 41-25 și LPS Iași cu 40-28. In doar doua meciuri tinerii jucatori suceveni au marcat peste 80 de goluri, lucru care…

- George Burcea (33 de ani) a dat lovitura! Actorul roman a fost ales sa joace intr-o producție Netflix, regizata de celebrul Tim Burton. Actorul roman se va afla pe platourile de filmare alaturi de nume mari din lumea filmului, printre care actrița americana Catherine Zeta-Jones, potrivit click.ro. Cel…

- O legenda a șahului sovietic da in judecata Netflix pentru defaimare. Ea spune felul in care a fost prezentata intr-un episod din ”Gambitul Doamnei” este ”sexist” și ”distorsionat”.

- Echipa de volei masculin a Sucevei este una de tradiție, o formație care a fost de multe ori in primul eșalon valoric, dar care in ultmii ani se ”zbate” in anonimatul Diviziei A2. Totuși, in istoria recenta a clubului se poate remarca faptul ca gruparea suceveana s-a calificat constant la barajul de…

- Netflix a lansat trailerul oficial pentru „Schumacher”, portretul sportivului care a obtinut titlul mondial la Formula 1 de sapte ori, Michael Schumacher. Acest documentar va fi lansat la nivel global pe Netflix pe 15 septembrie. Acum 30 de ani, Michael Schumacher a condus in prima sa cursa de Formula…

- Suporterii suceveni pot reveni in tribunele salii ”Dumitru Bernicu” in acest sezon competițional. Pentru ca in acest an nu se va mai juca in sistem turneu, ci se va reveni la partidele jucate in fiecare oraș in parte, Clubul Sportiv Universitar din Suceava a scos la vanzare abonamente pentru ediția…

- Lionel Messi (34 de ani) a ajuns la un acord total cu PSG, dupa ce s-a despartit de FC Barcelona si a ramas liber de contract. Messi va juca in urmatorii doi ani la Paris, iar in contract exista si posibilitatea de prelungire pentru inca un sezon. Salariul lui Messi la noua sa echipa va fi de circa…