- Armata rusa a sustinut marti ca a lansat atacuri asupra a 32 de tinte militare din Ucraina in cursul noptii, potrivit DPA. Printre tintele lovite se numara un sistem de rachete antiaeriene Buk-M1, un depozit de munitie si un adapost aerian cu tehnologie a fortelor armate ucrainene, a spus marti purtatorul…

- Forțele ucrainene țin piept cu tot curajul posibil ofensivei rusești la Mariupol, unde se vorbește despre o ”ultima batalie”, relateaza AFP.Brigada 36-a de marina a forțelor armate ucrainene anunța ca ”va fi, probabil, ultima batalie, deoarece munitia se termina”.Trupele au aparat portul din Mariupol…

- Președinta Maia Sandu a comentat declarațiile Statului Major al forțelor armate din Ucraina, care a afirmat ca ar avea loc pregatiri pentru primirea aeronavelor rusești pe aeroportul din Tiraspol. Potrivit șefei statului, nu exista informații care ar confirma aceste declarații, iar lucrarile care ar…

- Un contraatac al fortelor ucrainene la 103 kilometri nord-vest de Mariupol a dus la recucerirea a doua sate de la fortele ruse, potrivit administratiei militare regionale Zaporizhzhia, relateaza CNN.

- Kievul a fost obiectivul principal al Kremlinulului care a vizat o schimbare rapida a regimului Zelenski și inlocuirea lui cu unul marioneta in mainile rușilor. Capitala a fost zguduita de explozii in ultimele zile, dar este departe de a fi incercuita și foarte bine fortificata. Luni, dupa…

- Liderul de la Kiev susține ca, in momentul de fața, „armata ucraineana lupta impotriva inamicului in toate direcțiile cheie"."Datorita armatei noastre, Garzii Naționale, granicerilor, poliției, forțelor noastre de aparare teritoriala, nu suntem sclavi. Și nu vom fi niciodata. Pentru ca nu este in spiritul…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca oricine este pregatit si capabil sa tina o arma in mana se poate alatura fortelor teritoriale de aparare, dat fiind faptul ca politia anuntat ca va distribui arme veteranilor, relateaza Reut