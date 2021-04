Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea mobila este complet funcționala și la sfarșitul acestei saptamani au fost internați primii pacienți cu COVID-19. Bolnavii au aterizat pe Aeroportul Internațional Iași cu un avion SMURD din București, iar ulterior, au fost preluați de o ambulanța și transportați la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Grupul consilierilor judeteni social-democrati s-a abtinut de la votul prin care a fost relocata linia de garda de terapie intensiva de la sectia exterioara Spitalul Mobil/Modular la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi. Aceasta va deservi acum o unitate de Terapie Intensiva…

- Raportul Corpului de Control al Ministrului Sanatații a aratat in urma cu o luna, toate defecțiunile de la Spitalul Mobil din Lețcani pentru care au fost dispuse 31 de masuri pentru remedierea aspectelor disfuncționale. Deși Asociația de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST a contestat o mare parte din…

- Spitalul Covid de la Lețcani, investiție la care a contribuit și Consiliul Județean Neamț cu 3,4 milioane euro, este inchis de la finele anului trecut și ramane așa pana la intrarea in legalitate. In acest moment, 31 de nereguli au fost constatate acolo de echipa corpului de control al Ministerului…

- In raport au fost semnalate o serie de deficiențe care afecteaza desfașurarea optima a actului medical, motiv pentru care au fost dispuse 31 de masuri pentru remedierea aspectelor disfuncționale. Aceste masuri cad in sarcina Spitalului de Boli Infecțioase, a Asociației Euronest și Direcției de Sanatate…

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa sustinuta de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, vicepresedintele CJ Iasi, Marius Danga si dr. Florin Rosu, manager la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Președintele Consiliului Județean Iași Costel Alexe, impreuna cu vicepreședintele Marius Danga și managerul spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, dr. Florin Roșu au prezentat astazi intr-o conferința de presa concluziile raportului Corpului de Control al Ministrului Sanatații in urma…

- Ivermectina este un chimioterapic antiparazitar, fiind utilizat in tratamentul bolilor parazitare atat in medicina veterinara cat și in medicina umana. Este folosita de asemenea in tratamentul unor boli parazitare ale pielii, inclusiv scabia și pediculoza. In Romania este aprobat un singur medicament…