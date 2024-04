Contractorii europeni din domeniul apararii au avertizat ca dependența de bumbacul chinezesc folosit la fabricarea prafului de pușca pentru muniție le amenința capacitatea de a-și extinde producția, in timp ce țarile occidentale se grabesc sa susțina armata suprasolicitata a Ucrainei. Lintersul de bumbac, un ingredient principal necesar pentru producerea nitrocelulozei, este utilizat in proiectilele de […] The post Apararea europeana depinde de bumbacul chinezesc! first appeared on Ziarul National .