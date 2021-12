Apărarea belgiană, ţinta unui atac informatic printr-o falie Log4j, identificată recent Un purtator de cuvant al armate belgiene a confirmat marti AFP, la Bruxelles, dezvaluiri in presa ale acestui atac, care a contaminat sisteme conectate la Internet – si care paralizeaza de la 16 decembrie o parte a activitatilor apararii belgiene. Cinci zile mai tarziu, ”analiza si refaceri sunt in curs”, a precizat acest purtator de cuvant, comandantul Olivier Severin, care nu a facut nicio precizare cu privire la autorii atacul cibernetic. Aceasta vulnerabilitate, identificata in urma cu zece zile de catre experti in securitate cibernetica, este inclusa in Log4j – un mic modul al fundatiei Apache,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

