- Un atac cu rachete a vizat Crimeea si apararea aeriana a Rusiei a doborat o racheta, au transmis luni seara autoritatile instalate de Moscova la conducerea acestei peninsule ucrainene anexate in 2014.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca apararea antiaeriana a doborat in cursul noptii trei drone - doua deasupra regiunii Rostov, in sud-vestul tarii, si una langa Moscova, in districtul Ramenski, informeaza AFP.

- Apararea antiaeriana a doborat joi doua drone ucrainene care se indreptau spre Moscova, a anuntat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, citat de EFE, potrivit news.ro."In jurul orei 4 dimineata, apararea antiaeriana a doborat doua drone de atac care zburau in directia orasului", a scris Sobianin…

- Kamil, fost soldat rus, a plecat, la sfarșitul lui 2021, cu unitatea lui pentru instruire in Belarus. Pe 24 februarie anul trecut, la 5 dimineața, a participat la lansarea primei rachete impotriva ucrainenilor, scrie publicația Novaia Gazeta Europa. Apoi, barbatul a fugit din țara natala. Cum a reușit…

- Forțele ucrainene au doborat marți zeci de drone și șase rachete de croaziera in urma unui atac al Rusiei asupra portului Odesa inainte de rasaritul soarelui, au anunțat autoritațile ucrainene, la o zi dupa ce Moscova a rupt un acord. Conform AP, autoritațile ucrainene au anunțat ca au doborat marți…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața noua drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial de la Moscova.