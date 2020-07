[caption id="attachment_50890" align="alignleft" width="299"] Foto: apavital.ro[/caption] La aproape 6 ani dupa semnarea unui Memorandum, prin care S.A. ApaVital Iasi urma sa-și extinda activitatea in Republica Moldova, furnizand apa potabila raionului Ungheni, ”carul” a ramas tot pe loc. Incursiune in istorie 10 septembrie 2014. Ziarul de Iași titra: ”ApaVital Iasi ii scapa pe moldoveni de hepatita. Va furniza apa potabila in Ungheni”. In acea zi, la Leșcani, județul Iași, a fost semnat Acordul de colaborare intre Consiliul Judetean Iasi, Consiliul Raional Ungheni si Consiliul Orașenesc Ungheni…