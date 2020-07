Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 569.879 de morti in lume de cand biroul OMS din China a semnalat aparitia bolii la sfarsitul lui decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, luni, la orele 19.00 GMT. Peste 12.992.640 de cazuri de infectie au fost diagnosticate…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 512.383 de morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, miercuri, la orele 19.00 GMT.Peste 10.564.050 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in…

- Peste 10.058.010 cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 4.998.900 sunt considerate vindecate in prezent.Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor. Unele tari…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 478.818 morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, miercuri, la orele 19.00 GMT. Peste 9.326.400 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196…

- Peste 8.090.290 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 3.698.500 sunt considerate vindecate in prezent.Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor.…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 369.086 de oameni in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale si publicat duminica la 11:00 GMT, scrie Agerpres. Peste 6.075.070 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 196…

- Potrivit unui ultim bilanț stabilit de agenția France-Presse, intocmit pe baza surselor oficiale, duminica, pandemia Covid-19 a ucis 280.011 de oameni in intreaga lume, de la apariția sa in China, in luna decembrie 2019. Statele Unite, care au inregistrat primul deces legat de coronavirus la inceputul…

