- Oamenii de stiinta au identificat pentru prima oara apa intr-un sistem planetar care abia se naste, aflat la 370 de ani lumina de Soare, in jurul stelei Pds 70, care este putin mai mica decat steaua care guverneaza sistemul nostru solar, transmite marti agentia italiana ANSA. Descoperirea, publicata…

- Sateliții ne ajuta sa comunicam mai bine, ne ofera internet și date despre vreme. Dar vin și cu dezavantaje. Ei conțin materiale ce duc la degradarea stratului de ozon, ceea ce poate reduce capacitatea atmosferei de a filtra radiațiile emise de soare, arata o analiza facuta de astrofizicianul Cristian…

- „Spuma" elevilor la astronomie si astrofizica, ce vor reprezenta Romania la urmatoarele editii ale olimpiadelor internationale din domeniu, este pregatita la Suceava.Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV), in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și ...

- Oameni de stiinta care folosesc telescopul spatial James Webb (JWST) au identificat un nor de molecule organice complicate intr-o galaxie la 12,3 miliarde de ani lumina distanta - cea mai mare distanta fata de Pamant unde au fost detectate vreodata molecule de acest fel. Descoperirea, care a fost publicata…

- Mama fetei al carei cadavru a fost gasit in lada canapelei, intr-un apartament din Sectorul 4, a fost audiata de anchetatorii romani prin videoconferința in Spania, acolo unde a fost reținuta, marți, 6 iunie. Prinsa marți și reținuta de poliția spaniola in localitatea Torrefarrera, regiunea Catalonia,…

- Vremea se schimba drastic. Ce se intampla cu temperaturile. Avertismentul directorului ANM, in momentul in care toți romanii credeau ca a venit primavara definitiv. Din contra, vremea se racește din nou, chiar și cu 7 grade ”sub norma”, astfel ca romanii trebuie sa se reobișnuiasca cu frigul. Vremea…