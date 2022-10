Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana incepe cu noi avarii in reteaua de alimentare cu apa. Aquatim a anuntat ca pe strazile Sirius, Orion, Samuil Șagovici, Calea Stan Vidrighin, Herculane, Luminița Boțoc, din Timisoara, precum și in localitatile Murani și Fibiș, din judetul Timis, apa e intrerupta pana la ora 15. La reluarea…

- Din cauza unor avarii apa e intrerupta azi pana la ora 15 pe strazile Martir Silviu Motohon, Ecoului, Dunarea, Munteniei, din Timisoara, precum și in localitatile Moșnița Noua și Recaș. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta…

- Noi avarii in rețeaua de alimentare cu apa. Locuitorii de pe strazile Ciprian Porumbescu, Dimitrie Paciurea, din Timișoara, precum și cei din localitațile Remetea Mare și Recaș, nu vor avea apa astazi pana la ora 15.00. Tot azi, pana la ora 18, consumatorii de pe strazile Grigore Alexandrescu si Calea…

- Aquatim anunta luni si marti lucrari de spalare a rețelei de distribuție in Sag, unde apa va fi intrerupta intre orele 9 si 15. Din acelasi motiv si in acelasi interval orar, doar ca intreaga saptamana vor fi interuperi in furnizarea apei si la Recas. Maine, intre orele 8-16, apa e intrerupt si la Surducu…

- O noua zi, noi avarii in reteaua de alimentare cu apa. Pana la ora 14.00 aceasta e intrerupta azi pe strazile Lorena, Bucegi, Victor Hugo, Luminița Boțoc, din Timisoara, precum și in localitațile Giarmata și Recaș. Pana la ora 15.00 apa e intrerupta si in localitatile Sag, Cerna si Iosif, unde sunt…

- Saptamana a inceput cu noi avarii in reteaua de apa. Astfel, pe strazile Frederic Mistral, Bucegi, Johann Sebastian Bach, Calea Stan Vidrighin, din Timisoara, și in Moșnița Noua, Remetea Mare și Herneacova, apa e oprita pentru remedierea unor avarii. Consumatorii din aceste zone nu vor avea apa pana…

- Aquatim a anunțat noi interuperi in furnizarea apei, din cauza unor avarii, pe strazile Martir Petre Domașneanu, Simion Mangiuca, Balta Verde, Targu Mures, Putna, din Timisoara, precum și in localitatile Ivanda, Recaș și Șag. Apa va fi intrerupta in aceste zone pana la ora 15.00. Tot azi sunt interventii…

- Aquatim a anuntat noi intreruperi in furnizarea apei din cauza unor avarii vineri. Astfel, consumatorii de pe strazile Macilor, Balta Verde, Republicii, din Timișoara, precum și cei din Izvin, Recaș si Remetea Mare, nu vor avea apa azi pana la ora 15. De asemenea, la Urseni e intrerupta apa intre 9…