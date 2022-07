Stiri pe aceeasi tema

- O noua performanța obținuta de David Popovici! Inotatorul aduce noi medalii pentru țara noastra și face senzație la varsta de 17 ani. Dublul campion mondial de seniori a obtinut aurul cu stafeta Romaniei la Europenele de Juniori de la Otopeni. De asemenea, sportivul s-a și calificat in finala de la…

- Ștafeta Romaniei de 4×100 m liber a caștigat marți seara finala probei de la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni dupa un final dramatic. Cu David Popovici in primul schimb, echipa Romaniei s-a calificat, marți, in finala probei de ștafeta 4×100 m liber masculin cu cel mai bun timp. Echipa…

- David Popovici, dublu campion mondial la seniori, s-a calificat marți in finala probei de 200 metri liber masculin, la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni, cu un timp de 1:47:93. Italianul Lorenzo Galossi, caștigatorul primei semifinale, a obținut cel mai bun timp, 1:47.73, potrivit GSP.…

- David Popovici, dublu campion mondial la seniori, s-a calificat, marți, cu primul timp din seria in care a participat, in semifinalele probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor Europene de Natație la juniori organizate la Otopeni.

- David Popovici (17 ani) a debutat azi la Campionatele Europene de Juniori, de la inot. S-a calificat in semifinala la 200 metri liber. Televizare: TVR va transmite in fiecare zi sesiunea de seara, cea cu finale, in fiecare zi incepand cu ora 17:00David Popovici (17 ani) va concura azi in semifinala…

- David Popovici (17 ani) a reușit sa cucereasca medalia de aur la probele de 100 m liber și 200 m liber, in cadrul Campionatului Mondial de la Budapesta. Sportivul din Romania a reușit doua performanțe istorice, nemaiintalnite din anul 1973 și pana in prezent. Dupa ce a terminat cu cel mai bun timp in…

- Inotatorul David Popovici are astazi, 22 iunie, o noua șansa sa cucereasca o medalie la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Romanul in varsta de 17 ani va inota in finala probei de 100 m liber, unde s-a calificat ieri cu cel mai bun timp, 47,13 secunde, stabilind totodata un nou record mondial…

- Inotatorul David Popovici s-a calificat fara emoții, marți seara, in finala probei de 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta. Sportivul roman a terminat cea de-a doua semifinala pe locul intai, cu timpul de 47,13 secunde, concurand de pe culoarul 4, cel al favoritului, dupa…