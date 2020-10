Apa descoperită de NASA pe Lună ar putea susține o bază lunară Dupa ce a scapat in urma cu cateva momente tentante dezvaluiri despre o „noua descoperire interesanta despre Luna”, agenția spațiala americana a aratat dovezi concludente ale existențe apei pe singurul nostru satelit natural, transmite BBC. Aceasta „detectare fara echivoc a apei moleculare” va spori speranțele NASA de a stabili o baza lunara. Scopul este de […] The post Apa descoperita de NASA pe Luna ar putea susține o baza lunara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

