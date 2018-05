Stiri pe aceeasi tema

- Apa furnizata prin sistemul public a fost sistata in comuna damboviteana Finta, dupa ce la analize au fost descoperite neconformitati privind calitatea apei, inclusiv ca era infestata cu E. coli, se arata intr-un comunicat al Companiei de Apa Targoviste Dambovita (CATD), remis, vineri, AGERPRES.''Compania…

- Pompierii au intervenit in noaptea de joi spre vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o ferma de animale din comuna Vartescoiu, judetul Vrancea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Vrancea, incendiul s-a produs la o hala in care sunt depozitate furaje…

- Un copil in varsta de sase ani, care se pierduse de mama lui, a fost gasit in paraul Valea Veseudului, el fiind in stop cardio-respirator, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu.Salvatorii incearca manevre de resuscitare. Copilul a fost cautat de noua pompieri din orasul…

- Initial, Centrul Infotrafic al Politiei anunta ca doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in comuna Cotmeana, satul Lintesti, unde un sofer care se deplasa dintre Pitesti catre judetul Valcea si in autoturismul caruia se aflau trei pasageri a pierdut controlul volanului, iar autoturismul…