Stiri pe aceeasi tema

- O conducta care a cedat pe strada Garofiței, pe Ramura Sofert, oprește apa calda și caldura in Bacau. Numai puțin de 29 de puncte termice s-au inchis pentru ca echipele de intervenție sa poata goli rețeaua de apa clocotita și sa acționeze sub strada Garofiței, zona in care a fost identificata avaria.…

- Bacauanii care locuiesc in zona de sud a orașului nu vor avea apa rece la robinet pana la ora 12.30. O avarie aparuta pe strada Bicaz, la nr. 144, sisteaza temporar furnizarea apei la branșamentele de pe strazile Republicii, Bicaz, Constructorului și Oțelari. Compania Regionala de Apa Bacau estimeaza…

- Restanțele bancare ale bacauanilor erau, la 31 ianuarie, mai mari cu peste 1,5 milioane de lei fața de luna precedenta și au ajuns la aproape 78 de milioane de lei. Populația județului avea, la aceeași data, credite bancare de peste 3,61 de miliarde de lei, in creștere fața de 31 decembrie, dar economii…

- Saptamana a debutat cu schimbari la nivelul conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacau. Radu Cristian Palade, director general al societații, a fost schimbat din funcție, in locul lui fiind numit Florin Paval. „Raman in cadrul societații, dar pe o alta funcție. Nici nu știu daca s-a finalizat procedura…

- M-am nascut in anii ’70, iar singurele amintiri ale Bacaului vechi sunt siluetele incețoșate ale cladirilor de altadata. In memorie mi-au ramas cateva case de pe actuala strada 9 Mai aflate cel mai probabil pe locul Liceului cu Program Sportiv, apoi casele de pe strada Șoimului, casele de pe strada…

- Mai mulți bacauani au descoperit, la finele saptamanii trecute, ca din conturile lor de card au disparut sume importante de bani. Unul dintre aceste cazuri il constituie cel al unui pensionar care a descoperit, cu stupoare, ca i-au disparut 3.000 de lei din cont. A fost la banca, unde i s-ar fi comunicat…

- Bacauanii care vor circula, in acest weekend, pe drumurile naționale din țara și nu au achiziționat o rovinieta trebuie sa știe ca este oprita temporar emiterea acestora in cadrul uneia dintre rețelele de benzinarii din țara. Astfel, potrivit Companiei de Drumuri, in ziua de sambata, 27 ianuarie, in…

- Bacauanii care au avut curajul sa infrunte gerul aspru ce a pus stapanire pe oras au putut participa la slujba de Te Deum organizata de Protoieria Bacau cu ocazia sarbatoririi a 159 de ani de la Unirea Principatelor. Astfel, miercuri, 24 ianuarie, sub razele unui soare cu multi dinti, preotii bacauani,…