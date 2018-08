Stiri pe aceeasi tema

- Rene Le Coultre, inventatorul ceasurilor cu cuart de mana, a murit pe 19 august, la trei saptamani dupa ce implinise 100 de ani, potrivit unui comunicat publicat luni de familia sa in ziarul local Arcinfo, citat de EFE.

- "Principiul masurarii timpului cu sistemul cu cuart exista de mult timp. Eu am avut pur si simplu ideea de a-i adauga microelectronica pentru a putea introduce cuartul in ceasurile pe care le purtam la mana", declarase Rene Le Coultre, intr-un interviu acordat in luna mai ziarului Arcinfo, cu prilejul…

- CHIȘINAU, 3 iul — Sputnik. Consulatul RM la Padova și-a sistat activitatea pâna în data de 31 iulie, în legatura cu plecarea în concediu a angajaților. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala a instituției. © Sputnik / Dmitriy KorobeinikovMoldovenii care au muncit…

- Simpaticul batran a murit in aceasta dimineata, la varsta de 77 de ani. Anuntul a fost facut chiar de catre familia lui. "Cu durere in inima, va anuntam ca Richard Benjamin Harrison, cunoscut de catre fanii emisiunii Asii Amanetului drept "Batranul", a murit in aceasta dimineata! Acesta a…

- Un accident groaznic a avut loc in acaeastE dimineatE pe autostrada A4 Milano - Vene:ia. O persoanE a murit, in urma unui impact devastator. O camionetE inmatriculatE in Romania a efectuat o manevrE gre"itE "i s-a ciocnit puternic cu un TIR.

- Un roman si-a pierdut viata aproape de Torino, dupa ce un tren a lovit in plin un camion cu transport agabaritic care a fost prins intre barierele de la calea ferata. Romanul incerca sa ridice cu mana o bariera ca sa poata elibera camionul.