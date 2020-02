Stiri pe aceeasi tema

- Neo-zeelandezul Rowan Baxter (42 de ani), un fost jucator de rugby, a murit intr-un mod oribil, alaturi de fosta soție și cei trei copii ai lor. In orașul australian Brisbane a avut loc o scena horror, in dimineața zilei de miercuri. Rowan și Hannah Baxter, desparțiți de un an, și cei trei copii ai…

- Irina Andrei a fost ucisa, ieri dimineata, de barbatul cu care se casatorise in 2016 și impotriva caruia avea ordin de protectie. Irina avea doar 32 de ani si era mamica a doi copii mici, insa asta nu a contat pentru sotul agresiv, care a ucis-o cu mai multe lovituri de...

- Individul care a pus la cale orgia din celebrul dosar „Eleva violata de sapte tarani din Vaslui” a fost asteptat ca un adevarat erou la iesirea din puscarie, dupa ce judecatorii au decis liberarea conditionata, inainte de termen.

- O tanara din județul Iași susține ca soțul ei ar fi fost trimis in judecata și condamnat pe nedrept, el fiind nevinovat. Femeia afirma ca soțul ei nu avea cum sa comita acel furt, deoarece nici nu se afla in localitatea respectiva, la momentul producerii incidentului O femeie din Pașcani susține ca…

- Nemulțumit de discuția privind dublarea alocației pentru copii, primarul din Targu Mureș, Dorin Florea, vine cu o propunere șocanta. El spune ca este nevoie de „introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aduca pe lume copii”.

- Ziarul Unirea O mama de 39 de ani și-a ucis soțul, chiar in fața celor 3 copii minori: „Daca spuneti adevarul, veti ramane singuri“. Ce pedeapsa a primit mama acestora pentru crima O crima șocanta a avut loc in luna martie a anului 2019, atunci cand o femeie in varsta de 39 de ani și-a ucis soțul cu…

- Oana Roman a anuntat ca divorteaza de sotul sau, Marius Elisei. Anuntul a fost facut in urma cu doar cateva minute, dupa ce cu cateva ore inainte, Oana Roman a anuntat ca ea si fiica sa au ramas singure, asumat.

- DJ Wanda si sotul ei le-au oferit unor copii orfani cadouri si un burger gigant de 7 kg de Mos Nicolae Desi locuieste de mai bine de 1 an la Londra, DJ Wanda nu poate sta prea mult departe de tara sa natala. Chiar de Mos Nicolae, Dj Wanda si Karl au revenit in tara pentru a le face o bucurie de zile…