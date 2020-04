Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban anunta ca, dupa 15 mai, statul va asigura mastile necesare purtarii in spatii publice, insa nu pentru toata lumea. ”Este o masura necesara in spatii inchise. Pentru persoanele care nu au venituri pregatim un mecanism de distributie in care persoanele care nu au venituri,…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a spus ca dupa data de 15 mai, cand va incepe relaxarea treptata a masurilor luate pe timpul pandemiei, hotelurile se vor redeschide și ele. Totuși, o serie de restricții vor ramane valabile.

- Hotelurile vor fi printre primele vizate de masurile de relaxare, anunțul a fost facut , joi, de Ludovic Orban. Nu aceeași masura va fi luata și pentru restaurante. ”Obiectivul nostru este ca pe masura ce contextul epidemiologic ne va permite sa dam drumul la economie, sa reluam activitațile economice…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban a facut noi precizari despre ridicarea restricțiilor de circulație in Romania dupa 15 mai, cand expira starea de urgența. Șeful Guvernului a exlicat ca, deși romanii vor putea sa iasa din casa oricand, pentru orice motiv, fara sa mai completeze declarații pe propria…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, ca scolile se vor deschide ”cand ne va permite contextul epidemiologic”, chiar daca asta va insemna 1 iunie. Premierul a facut referire la unele solutii care se cauta – eventual impartirea elevilor pe grupe. ”Niciodata nu am luat in calcul amanarea…

- Vela nu a dat detalii referitoare la obiectul ordonantei, au declarat surse politice. Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a anuntat, marti seara, pe liderii liberali ca pregateste o noua ordonanta militara, au declarat pentru MEDIAFAX surse liberale. Continutul ordonantei ar urma sa…

- Transportatorii romani isi vor putea desfasura activitatea in conditii normale, in contextul pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut, miercuri, de premierul Ludovic Orban, care a menționat ca a avut o discutie in acest sens cu omologul sau de la Budapesta, Viktor Orban.

- "In ceea ce priveste metroul, niciodata, pana in acest moment, nu am avut pe masa decizia inchiderii metroului. Ministerul Transporturilor a dispus conducerii metroului sa ia masurile sanitare necesare in astfel de situatii. Masura de inchidere e una extrema, care nu are nicio fundamentare azi si care…