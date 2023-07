Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat, Adrian Dupu, a fost primit astazi de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Cu aceasta ocazie, s-a semnat impreuna cu Preafericitul Parinte Patriarh un Protocol de cooperare intre Patriarhia Romana și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.…

- Președintele OFL, senatoarea Nicoleta Pauliuc, alaturi de Președintele Moldovei, Maia Sandu, la constituirea unui grup feminin de lucru pentru colaborare și securitate in Romania și Republica Moldova O delegație a Organizației Femeilor Liberale Maramureș, condusa de președinta OFL Maramureș, Anca Costin…

- 78 de elevi din țara noastra, care au obținut rezultate remarcabile la Olimpiadele Republicane de Limba și literatura romana și Istoria romanilor și universala in anul de studii 2022-2023 au fost premiați de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Romaniei. Tinerii…

- O serie de discuții s-au angrenat la intalnirea dintre Mircea Geaona, secretarul general adjunct al NATO, și Jakov Milatovic, președintele Muntenegrului. Muntenegru are un rol esențial in Balcanii de Vest, promovand stabilitatea și pacea, iar acest lucru este și mai important in perioadele cu tensiuni…

- Am facut inca un pas important pentru a intari relația dintre Romania și Republica Moldova, prin deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei țarii noastre cu Republica Moldova, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode.

- Patriarhia Romana și Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, instituții reprezentate de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel și Domnul Secretar de Stat Gheorghe-Florin Carciu, au semnat miercuri, 17 mai 2023, un Protocol de cooperare, se menționeaza intr-un comunicat de presa al Patriarhiei Romane.…

- Scriitoare și redactor-șef al revistei ”Literatura și arta”, Doina Dabija il acuza pe Adrian Dupu, controversatul june care conduce, din postura de secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, ca acționeaza in mod premeditat pentru lichidarea presei scrise in limba romana din…

- La 27 aprilie 1990, tricolorul romanesc a fost aprobat drept drapel oficial in Basarabia, atunci, inca sub ocupație ruseasca (directa). Dupa ce Parlamentul și-a dat votul, disidentul anti-comunist Gheorghe Ghimpu, deputat, s-a urcat pe cladirea Parlamentului (actuala cladire a Președinției) și a arborat…