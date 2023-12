Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric pentru Ucraina: UE ar putea lua decizia care il va infuria pe Vladimir PutinReprezentanti ai celor 27 de state din Uniunea Europeana se intalnesc marti la Bruxelles pentru a discuta despre aderarea Ucrainei, in cadrul pregatirilor pentru summitul din 14-15 decembrie la care se vor decide…

- Dupa adancirea canalului Bastroe de catre ucraineni, un nou atac la adresa existenței Deltei Dunarii este in plina desfașurare. De data aceasta, chiar autoritațile romane participa la distrugerea rezervației, prin largirea portului militar din Tulcea, pe motiv ca nu ar mai incapea navele NATO. Printr-un…

- Comisarul European pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, miercuri, la Digi24, dupa ce Comisia Europeana a anunțat inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Republica Moldova și Ucraina, ca „este o zi importanta pentru blocul comunitar, pentru Comisie, dar și pentru noi, ca romani”.…

- Comisia Europeana va da o recomandare oficiala țarilor UE sa inceapa negocierile cu Moldova și Ucraina privind aderarea in comunitate. Anunțul va fi facut maine, 8 noiembrie, a relatat Reuters, scrie adevarul.ro .

- Membrii Parlamentului European, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, au votat marti in favoarea unui sprijin pentru Ucraina in valoare de 50 de miliarde de euro, pe perioada 2024-2027, pentru ”reconstruirea si modernizarea” tarii, in cadrul unei suplimentari a bugetului multianual al Uniunii Europene,…

- O ciorba din ingrediente care nu expira, nici peste sute de ani, este modul in care Electrolux Romania trage un semnal de alarma asupra poluarii Deltei Dunarii de catre turiști.Zeci de mii de tone de deșeuri raman anual necolectate in județele riverane Dunarii și ajung astfel, in apele fluviului* și…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria. „Am avut o intalnire cu oficialii guvernamentali si cu Oficiul privind exporturile noastre…

- Comisia Europeana a eliberat vineri o noua transa, de 1,5 miliarde de euro, din pachetul de ajutor financiar de 18 miliarde de euro pe care Uniunea Europeana il acorda in anul in curs Ucrainei pentru ca aceasta sa poata plati salariile si pensiile si sa mentina functionale serviciile publice pe timp…