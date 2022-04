In Romania sunt in acest moment aproape 4.000 de soldați aliați, a spus, miercuri, ministrul Apararii, Vasile Dincu. Dincu a afirmat miercuri seara ca in Romania sunt prezenți și militari britanici. „Este prezenta și Marea Britanie, sigur ca este prezenta in cadrul schimbului pe care l-am avut recent la Mihail Kogalniceanu, au venit pentru Poliția Aeriana. Au venit 4 Eurofighter Typhoon și cu vreo 100 și ceva de militari care insoțesc aceasta zona”, a declarat Vasile Dincu, miercuri seara, la Antena 3. El a spus ca in acest moment in Romania sunt peste 3.900 de trupe aliate. „Ne apropiem de 4.000”,…