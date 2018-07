Stiri pe aceeasi tema

- Spania, care a depasit Italia ca destinatie preferata, a inregistrat aproape 21.000 de migranti pana acum in acest an, aproape mai multi decat pe intreg anul trecut, a mentionat aceasta agentie a ONU pentru migratie. In total, circa 55.000 de migranti au ajuns pe malurile Europei pana acum…

- Pentru al cincilea an consecutiv, cel putin 1.500 de migranti au murit in Marea Mediterana, ruta unde s-au inregistrat cele mai multe decese fiind cea dintre Libia si Italia, cu 19 morti, a transmis vineri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit Reuters. Spania, care…

- Statele membre ale Uniunii Europene sunt divizate in privinta modului de gestionare a migratiei. Grecia si Spania, alaturi de Italia, sunt statele care se confrunta deseori cu cele mai multe sosiri de migranti.

- Comisia Europeana a anuntat luni ca va pune la dispozitie noi fonduri de urgenta pentru a ajuta Spania si Grecia sa raspunda la provocarile privind migratia, oferindu-le un total de 45,6 milioane de euro, relateaza dpa. Statele membre ale Uniunii Europene sunt divizate in privinta modului de gestionare…

- Toate tarile Uniunii Europene trebuie sa isi ajute vecinii din sudul continentului, acolo unde ajung majoritatea migrantilor, a declarat vineri presei, la Luxemburg, comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, inaintea unui mini-summit european privind migratia care va avea loc duminica la Bruxelles,…

- Aproape jumatate dintre cetatenii Romaniei (48,4%) locuiau in 2016 in gospodarii supraaglomerate, fata de o medie de 16,6% la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În 2016, cel mai ridicat procentaj de cetăţeni care trăiau…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate tarilor din Europa Centrala si de Est spre state precum Grecia, Italia si Spania, arata documente obtinute de cotidianul Financial Times. Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze…

- Romaniei in Portugalia și TVR pentru reprezentanții noștri la Eurovision. Petrecerea a avut loc in gradina impunatoare a sediului reprezentanței diplomatice, unde invitații au avut ocazia sa-i cunoasca pe membrii trupei The Humans, reprezentanții noștri la Eurovision. „Va urez bun venit – Acasa la…