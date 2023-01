Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose este insarcinata in trimestrul al doilea și se simte foarte bine, motiv pentru care inca mai poate urca pe scena. De Revelion, artista a avut mai multe concerte prin țara. In prima zi din an, actrița din serialul „Clanul” a marturisit ca se confrunta cu o problema. Sambata noapte, Theo Rose…

- Feli Donose a anunțat ca s-a desparțit de Catalin, tatal fetiței sale. Artista și partenerul sau erau intr-o relație de 5 ani, insa lucrurile nu au mai funcționat intre ei și au decis sa puna punct poveștii lor de dragoste. In urma cu doar cateva ore, Feli a postat pe contul sau de Instagram un mesaj…

- Oana Zavoranu, in varsta de 48 de ani, a postat pe contul de socializare imagini cu mama ei, Marioara Zavoranu, chiar in ziua in care ar fi implinit 72 de ani. Marioara Zavoranu s-a stins din viața in anul 2015, la varsta de 66 de ani. Pe 17 decembrie, ar fi fost ziua de naștere a mamei sale, moment…

- Oana Zavoranu este implicata intr-o situație delicata, dupa ce fostul director al clinicii sale a facut dezvaluiri despre falimentul cu care se lupta vedeta. Insa, așa cum o știe toata lumea, Oana Zavoranu nu s-a lasat și a revenit in mediul online cu explicații, in care ii aduce acuzații celui care…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase femei, iar frumusețea ei a starnit multa invidie printre cei care o cunosc. Iubita lui Alex Velea a avut un mesaj dur pentru cele care o critica.Artista nu s-a mai putut abține și a dat replica celor care o critica. Antonia susține ca s-a confruntat…

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, a postat un nou mesaj pe contul de Instagram, in care le raspunde celor care sut curioși daca are sau nu intervenții estetice la nivelul feței. „Nu știu daca ma operez…și ce sa operez cand sunt așa perfecta? M-ați zapacit cu intrebarile astea…Va anunț…Nu dormiți…

- Oana Zavoranu ține constant legatura cu fanii sai și in ultimele zile, le-a facut o serie de marturisiri. De aceasta data, vedeta nu a ezitat sa ii critice pe cei care pun preț doar pe latura materiala, fara sa le pese de evoluția pe plan spiritual.

- Marina Dina a facut primele declarații despre desparțire. Vedeta a postat, de curand, un mesaj pe pagina personala de Instagram, acolo unde a lasat de ințeles ca va avea loc separarea de partenerul de viața. Ce a transmis fosta asistenta TV.