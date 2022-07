Anunțul de ultimă oră făcut de OMS. A fost declarată stare de urgență sanitară globală Șeful agenției de sanatate a ONU a anunțat stare de urgența sanitara globala. S-a intamplat sambata, 23 iulie, la scurt timp dupa ce Ministerul Sanatații din Romania a informat ca un al 20-lea pacient a fost confirmat cu aceasta afecțiune. Epidemia de variola a maimuței, care in prezent se extinde in peste 70 de țari, […] The post Anunțul de ultima ora facut de OMS. A fost declarata stare de urgența sanitara globala appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

