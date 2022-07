Anunțul de ultimă oră al meteorologilor – prognoza pentrru luna august Meteorologii au anunțat ca in luna august vremea va fi calda in majoritatea regiunilor țarii, cu temperaturi peste mediile normale ale perioadei. In ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi in cantitați mici, precizeaza specialiștii. Saptamana 1-8 august Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in extremitatea de vest […] Articolul Anunțul de ultima ora al meteorologilor – prognoza pentrru luna august a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

