Ce se va intampla cu examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat, in acest an, in contextul grevei din invațamant? E o intrebare la care nu doar elevii din clasele terminale – a VIII-a și a XII-a – așteapta un raspuns, ci și parinții acestora. A inceput a doua saptamana de greva generala in școli, iar […] The post Anunțul care da fiori in randul elevilor din clasele terminale. Lider sindical: „In momentul de fața vorbim de amanarea examenelor” first appeared on Ziarul National .