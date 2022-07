Anunț: Transnistria, dispusă să adere la Rusia. În ce condiții Ministrul de externe al autoproclamatei republici separatiste Transnistria, Vitali Ignatiev, a anunțat ca republica este dispusa sa obtina independența si apoi sa adere la Rusia. Totodata, el a declarat ca autoritatile republicii „nu vor lua niciun fel de decizii in detrimentul poporului” și nu a precizat date exacte in ceea ce priveste aderarea la Rusia. „Vectorul Transnistriei a ramas neschimbat de-a lungul anilor de existența a republicii, ceea ce se regaseste si in rezultatele referendumului din 17 septembrie 2006, care indica clar: independența, urmata de aderarea libera la Federația Rusa”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

