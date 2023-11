Anunț surpriză al tatălui lui Novak Djokovic: „Tenisul este doar un segment din viața lui” Intr-un documentar difuzat in Serbia, tatal lui Nole a afirmat ca-și dorește ca fiul sau sa se retraga la finalul sezonului 2024. Srdjan Djokovic (tatal sau) a vorbit despre retragerea liderului ATP din tenis. El spera ca acesta sa se retraga la finalul sezonului 2024 In documentarul „Novak Djokovic – Povești nespuse” (realizat de sarbii de la Sportal), tatal lui Nole a afirmat ca-și dorește ca fiul sau sa se retraga la finalul sezonului 2024. „Novak mi-a indeplinit deja toate dorințele in urma cu șapte sau opt ani. Tot ce se intampla acum e un bonus incredibil. Tenisul este doar un segment din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Djokovic, afectat de un „virus la stomac” la inceputul saptamanii, a cucerit al saptelea titlu in sala…

- Liderul mondial, Novak Djokovic, a cucerit la Paris al 40-lea titlu Masters 1000 al carierei, record absolut. De asemenea, a obținut al 7-lea trofeu in concursul respectiv, alta performanța unica. Apoi, fara sa-l numeasca, a formulat o aluzie la adresa marelui rival Rafael Nadal A fost inca o saptamana…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Cu acest succes, Djokovic a cucerit al saptelea titlu in sala pariziana si un al 40-lea la un turneu…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, invingandu-l in finala pe bulgarul Grigor Dimitrov in doua seturi, 6-4, 6-3. Djokovic, afectat de un „virus la stomac” la inceputul saptamanii, a cucerit al saptelea titlu in sala…

- Ultimul succes de Grand Slam al lui Rafael Nadal a fost obtinut la Roland Garros in 2022, dar in conditiile in care Novak Djokovic i-a depasit palmaresul impresionant al celor mai multe trofee majore din tenisul masculin, spaniolul a recunoscut ca sarbul este cel mai bun jucator din istorie, informeaza…

- Novak Djokovic (Serbia) il bate pe Alejandro Davidovich Fokina (Spania) cu 6-3, 6-4 in fața unei sali arhipline la Pabellon Fuente de San Luis in Valencia și sigileaza calificarea țarii sale la turneul final 8 de la Malaga din 21-25 noiembrie. La cei 36 de ani ai sai nu a dat niciun moment semne de…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a cucerit la 36 de ani al 24-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, dupa succesul de la US Open, 6-3, 7-6, 6-3 in finala cu rusul Daniil Medvedev, dar nu are de gand sa paseze stafeta generatiei mai tinere, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Djokovic a devenit cel…

- Novak Djokovic (Serbia, 36 de ani) a cucerit turneul de la US Open, luni noapte, dupa ce l-a invins pe Daniil Medvedev (Rusia, 27 de ani) cu 6-3, 7-6(5), 6-3 in finala Grand Slam-ului american. Djokovic și-a luat cea mai dulce revanșa, mai ales ca anul trecut nu a fost primit la New York, din cauza…