- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 24.04.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Furnizare pietriș concasat 16 – 22,4 mm – 2000 to , necesar fabricație mixturi asfaltice”. Documentația de atribuire se poate obține in format scris sau electronic in baza…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A.organizeaza in data 10.04.2018, ora 12:00, licitație competitiva avand ca obiect„Furnizare Combustibil auto VRAC și pe baza de CARD”. LOT 1 – Motorina Euro 5 VRAC- 300.000 litri, din care: Com. Dragomirești – 170.000 litri: Com. Comișani – 100.000 litri;…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 11.04.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Furnizare pietriș concasat 16 – 22,4 mm – 2000 to , necesar fabricație mixturi asfaltice”. Documentația de atribuire se poate obține in format scris sau electronic in baza…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 22.03.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Furnizare Agregate pentru obiectiv ,,Reabilitare DJ 702 D Dragomiresti – Butoiu de Sus”, dupa cum urmeaza: Lot 1 – – Pietris concasat 8 – 16 mm – 1726,00 to; – Pietris…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 14.03.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “,, Furnizare Agregate naturale și concasate, locatie Dragomiresti – ”, dupa cum urmeaza: – Lot 1 – Pietriș natural 16 – 22,4 mm – 2000 to; – Lot 2 – Pietriș concasat 16…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 05.03.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Furnizare Agregate naturale și concasate, necesare fabricație mixturi asfaltice”, dupa cum urmeaza: – Lot 1 – Nisip natural 0-4 mm – 6.000 to; – Lot 2 – Pietriș natural…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 19.02.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Inchiriere utilaje pentru construcții cu operator”: Lot 1 – Autogreder , 1000 ore de functionare; Lot 2 – Autogreder, 1000 ore de functionare; Lot 3 – Cilindru compactor…

- Anunț S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 05.02.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Inchiriere utilaje pentru construcții cu operator”: Lot 1 – Buldoexcavator cu cupa normala și cupa trapezoidala, 700 ore de functionare; Lot 2 – Buldoexcavator…