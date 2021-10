ANUNȚ: ROYAL PASSION SRL anunță finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor” ANUNȚ: ROYAL PASSION SRL anunța finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor” Anunț finalizare proiect „Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordare de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 ROYAL PASSION SRL cu sediul […] Citește ANUNȚ: ROYAL PASSION SRL anunța finalizarea proiectului „Granturi pentru capital… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ: BUILD STAR SRL anunța finalizarea proiectului in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru” BUILD STAR SRL Șard anunța finalizarea proiectului grant – capital de lucru. BUILD STAR SRL, cu sediul in localitatea Sard, str. Str. LAB, nr. 399 D, județul Alba, inregistrata sub J01/ 675/ 2011…

- ANUNȚ: VERONELLA SRL anunța finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” VERONELLA SRL anunța finalizarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, proiect nr RUE M2-7420 din 08.04.2021 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital…

- BRAIN AGENCY SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul ”Accesare grant pentru capital de lucru de catre SC Brain Agency SRL” proiect nr RUE 6099 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”,

- ANUNȚ: CARESTA BAGS SRL anunța finalizarea proiectului in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru” ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020…

- ANUNȚ: FANTASTIC SRL anunța finalizarea proiectului in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru” FANTASTIC SRL Teiuș anunța finalizarea proiectului grant – capital de lucru. FANTASTIC SRL cu sediul in localitatea Teiuș, str. Decebal, nr. 15, județul Alba, inregistrata sub J01/1168/1994 la oficiul…

- SC ALEX - SEBI EFO SRL anunta finalizarea proiectului ”Capital de lucru pentru SC ALEX SEBI EFO SRL” proiect nr RUE 4425/25.03.2021, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

- ANUNȚ: KARA SILVER SRL anunța finalizarea proiectului “Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor” Anunț finalizare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele…

- ANUNȚ: FM INTERNATIONAL TRASPORTI S.R.L. anunța finalizarea proiectului in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru” S.C. FM INTERNATIONAL TRASPORTI S.R.L. anunța finalizarea implementarii primei masuri de sprijin european și guvernamental din cadrul companiei S.C. FM INTERNATIONAL TRASPORTI…