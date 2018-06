Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca directorul General al CNAIR, Narcis Neaga, a dispus infiintarea de urgenta a unei celule de criza care sa monitorizeze permanent situatia de la kilometrul 22 al Autostrazii Soarelui (A2). Decizia a fost luata…

- CNAIR: Au fost remediate problemele aparute pe A2 la km 17 Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca a reusit sa remedieze problemele aparute pe Autostrada Soarelui, la Km. 17, pe sensul de mers Constanta - Bucuresti, unde doua placi de beton s-au ridicat ieri cu aproape…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat sambata ca au fost finalizate reparatiile la km 17 al pe A2, unde plcile de beton ale carosabilului se ridicasera, iar la ora 8.30 circulatia a revenit la normal, informeaza news.ro.”Suprafata carosabila a fost…

- CNAIR anunta schimbari in minivacanta de Rusalii Ziua Copilului. Taxa de pod de la Fetesti ca putea fi achitata pana la sfarsitul zilei urmatoare trecerii.Avand in vedere faptul ca in urmatoarele zile sunt asteptate cresteri semnificative ale traficului rutier pe relatia Bucuresti ndash; Constanta si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta, marti, ca a receptionat 7 masini de marcaj rutier, in valoare de 3,1 milioane de lei, dupa ce pana in prezent a depins in totalitate de contractele pentru executia de marcaje rutiere incheiate cu operatori privati.…

- Lucrarile pe Autostrada Soarelui au fost finalizate, au anuntat, joi, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care au precizat ca valoarea reparatiilor depaseste 204.000 lei. Portiunea cea mai degradata a fost cea cuprinsa intre Bucuresti si Fundulea,…

- Regionalele Bucuresti si Constanta ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au finalizat joi lucrarile de reparatie pe o suprafata insumata de 6.000 mp de sistem rutier degradat, pe Autostrada A2, lucrarile fiind executate in regie proprie. „Lucrarile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA scoate din conturi circa 675.352.470 de lei pentru intretinerea, pe timp de vara, a drumurilor nationale. In acest sens, va fi organizata o licitatie publica pentru atribuirea contractului "Lucrari de intretinere curenta pe timp de…